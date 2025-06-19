Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ORC Araştırma Şirketi’nin 18 bin 200 kişiyle yaptığı ankette Türkiye’nin en başarılı ikinci büyükşehir belediye başkanı seçildi. Böcek Yüzde 60,4 oy oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı.

Türkiye genelinde yapılan ankette, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek vatandaş memnuniyeti oranında ikinci sırada yer aldı. ORC Araştırma Şirketi tarafından 5-16 Haziran 2025 tarihleri arasında 18 bin 200 kişiyle yapılan kamuoyu yoklamasında, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları belirlendi. Katılımcılara, kendi şehirlerinde görev yapan belediye başkanlarının performansını nasıl değerlendirdikleri soruldu. Muhittin Böcek, hizmet kalitesi ve şehirdeki yaşam standartlarına katkılarıyla ankette ikinci sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Başkan Böcek yer aldı

Ankete göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 61,5 ile ilk sırada yer alırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 60,4 oranla listenin ikinci sırasında yer aldı.