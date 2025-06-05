Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 400 bin dolarlık hibe desteğiyle geri dönüşüm merkezi kuracaklarını açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma programı arefe gününe çekilerek personelin bayram tatilini daha uzun ve aileleriyle geçirmeleri sağlandı. Başkan Bilecen, "Hem sizlerin daha uzun bayram tatili yapmasını istedik hem de bayram telaşını ailenizle yaşayın istedik. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.

‘’Geri dönüşüm merkezi kuruyoruz’’

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Bilecen, belediyenin devam eden projeleri hakkında da bilgi verdi. Özellikle altyapı ve geri dönüşüm çalışmalarına değinen Bilecen, "Belediyemiz sürekli kendini güncelliyor. Atık suyla ilgili çalışmalarımız var, geri dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Mesela geri dönüşüm merkezi kuruyoruz. İnşallah bayramdan sonra kurulacak. Bu 400 bin dolarlık bir yatırım ve tamamını hibe olarak alıyoruz. Anlaşmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

‘’11 ay sonra bitirmeyi düşünüyoruz"

Bilecen, geri dönüşüm merkezi sayesinde belediyenin kendi gelirlerini artıracağını belirterek, "İnşallah seneye bu zamanlarda geri dönüşümden; kartondan, plastikten, demirden para kazanabilecek bir belediye olacağız. Çünkü parasız hiçbir şey olmuyor. Gelirlerimizi artırıp altyapıyı da 11 ay sonra bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.