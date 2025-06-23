DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, toplu taşıma aracında tesettürdü kadına yapılan hakaret ve saldırıyı, "Bu tür karanlık zihniyetlere geçit yok. Huzurumuzu bozdurmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde meydana gelen olayda; 2 yaşındaki kızıyla otobüse binen tesettürlü kadın, araçta bulunan S.E. adlı başka bir kadının sözlü daldırışına uğramıştı. "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözlerinin ardından iki kadın arasında arbede yaşanmıştı. Her iki kadının birbirinden şikayetçi olduğu olayın ardından, S.E. "Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

Tesettürlü kadına yönelik saldırıyı kınayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Denizli’de toplu taşıma aracında tesettürlü bir kadına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

İnancı, kıyafeti, yaşam biçimi ne olursa olsun; her bir vatandaşımızın onuru, bizim de onurumuzdur. Kimsenin, bir diğerine hakaret etmesine, şiddet göstermesine asla müsaade etmeyiz. Bu tür karanlık zihniyetlere geçit yok. Huzurumuzu bozdurmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Birliğimizden, kardeşliğimizden ve toplumsal barışımızdan taviz vermemekte kararlıyız" dedi.