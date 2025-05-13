Vatandaşlarla bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Her bir talep bizim için bir emirdir" dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" sloganıyla sürdürülen mahalle buluşmaları kapsamında Tekke Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan programda Başkan Arslan, Taşköprü’nün gelişimi ve kalkınması için hayata geçirilen projeleri mahalle sakinleriyle paylaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bahri Alp Parkı’nda açık havada gerçekleşen program boyunca vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Arslan, ilgili birim müdürleriyle birlikte notlar alarak çözüm odaklı adımların atılacağını vurguladı.

"Her bir talep bizim için bir emirdir" diyen Başkan Arslan, ilçe genelinde vatandaş memnuniyetini önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Mahalle ziyaretlerinin yalnızca hizmeti değil, gönül bağını da güçlendirdiğini belirten Başkan Arslan, "Taşköprü’nün her bir sokağında büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin yanaklarını öpmeye devam edeceğiz. Biz çalışacağız, kazanan hep Taşköprü olacak" dedi.

Gerçekleştirilen programa AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Refika Çınar, parti yöneticileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Başkan Arslan, katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Arslan, ayrıca programa katılan engelli birey Gizem-Gülcan Özkan kardeşler ve Nurcan Kaya’ya geldikleri için Engeliler Haftası dolasıyla çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.