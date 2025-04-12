Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, görevde olduğu bir yılını değerlendirdiği toplantıda, belediyenin asli görevlerini yerine getirirken diğer yandan da mali disiplini sağlayarak, yeni yatırımlar için altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, görevde bulunduğu bir yıllık süresini değerlendirdi. Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda şu ana kadar yapılan çalışmalarla bundan sonra yapılacak yeni yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Arslan, "Yolculuğumuz 2009 yılında başladı ve 2019 yılına kadar sürdü. Elimizden geldiğince Taşköprü’ye yakışır hizmetleri birlikte yapma fırsatını cenabı Allah bizlere verdi. 2019 yılında ara verdik ve tekraren 2024 yılında da yine Taşköprü halkının teveccühü ile yeniden göreve seçildik. Size karşı, topluma karşı, art niyetsiz kesinlikle ahlaklı ve namuslu bir şekilde hizmet etmeyi kendime şiar edinmiş bir kardeşinizim. Kendi aileme, işime ve gücüme ayırmadığım zamanı memleketim için ayırmaktan gerçekten onur duyuyorum. Ailem benden haklarını helal etsinler. Bu memlekete hizmet etmek benim için bir şereftir. Devletimizin imkanlarını bu ülkeye doğru bir şekilde seferber etmek zorundayız. Bunun için mücadele ettik. Göreve geldiğimiz günden beri şekil olsun diye fotoğraf vermek için değil, Taşköprü’ye bir çiviyi nasıl alırım diye 10 tane bakan ile görüştüm. Her bakana ilçemin sorunlarını anlattım. İlçeme ne kazandırabilirim mücadelesini verdim ve vermeye de devam edeceğiz. Yani birinci yılı hızlı bir şekilde derleyip toparlayıp, hizmeti de aksatmadan belediyenin belli bir düzene oturmasını sağlamaktı. İller Bankasından aldığımız gelirimizin sadece ve sadece bir tane dahi aracın marşına basmadan işçi ve memur giderlerini karşılamadığını en azından 2,5 milyon lira civarında bir açık olduğunu o gün göreve başladığımız gün gördük. Belki de belediyenin boyutunu aşan, gelirlerini aşan miktarda bir personele sahip olmak ikinci sorunlardan bir tanesiydi. Bunun dışında gelir oluşturacak kaynakların devreye alınmaması önemli sorunlardan bir başkasıydı. Sonuçta bizler mazeret üretmek değil, geçmişte olduğu gibi bir yerlere bir şeyler asıp birilerini kötüleyip hesabını kitabını yapmak yerine, zaten bunun muhasebesi 31 Mart 2024 yılında Mahalli İdareler seçimlerinde yapıldı" dedi.

"Sokaklardan çöp alınmaz noktaya gelmişti"

Parkmatik sistemini yeniden hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Arslan, "Bizler, göreve geldikten sonra sorunları tespit edip, ana arterlerde araçlar artık ikinci sıradaydı. Sokaklardan çöp alınmaz noktaya gelmişti. Yollar kazılmış, eşik içerisindeydi. Tamir edilmesi gereken yerler ile tamir gereken bordürler vardı. Bunların derlenip toparlanması gerekiyordu. Ailelerin ve öğretmenlerin en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de okul önlerinde trafik güvencesinin olmadığı, çocukların sokaklara çıkışlarında çok büyük sorunlar oluyor, trafiğe karşı tedbirler alınmadığı noktasında şikayetler vardı. Bizlerde yeniden parkmatik sistemini hayata geçirdik. Yol, tretuvar, parke gibi çalışmaları da tamamladık. Yaklaşık 20 bin metrekare alan içerisinde 180 tane tır ve kamyonun park edebildiği yeni kamyon garajı oluşturduk. Taşköprü’nün merkez nüfusu göreve geldiğimizde 15 bin 500’e kadar düşmüştü. Belediyeler, kişi başına milli gelirden pay alıyorlar. Birkaç aylık bir çalışmayla merkez nüfusumuzu 16 bin 696’ya çıkardık. Bin 109 kişi arttırabildik" diye konuştu.

"15 milyon TL değerinde toplamda 3 adet yeni çöp toplama aracı aldık"

Mahallelerde 12 sokakta yeni yol ve tretuvar çalışması yaptıklarını söyleyen Arslan, "Bu çalışmalarda 15 bin metrekare parke taşı, 2 bin 750 metre bordür taşı ve 2 bin 500 metrekare karo taşı ve 500 metrekare granit taşı kullanıldı. Fen İşleri Müdürlüğümüzce 1 yıl içerisinde birçok sokak ve caddede çeşitli yol, asfalt, sathi kaplama ve tretuvar çalışmaları yapıldı. Bozuk ve ham yollar olmak üzere taş döşeme işi yapıldı. Belediyemiz sosyal tesislerine yeni bir mescit yapıldı. KASMİB ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan hibe olarak Belediyemize 2 adet büyük, 1 adet küçük olmak üzere yaklaşık 15 milyon TL değerinde toplamda 3 adet yeni çöp toplama aracı dahil edildi. Bu araçların devreye girmesiyle ekonomik ömrünü tüketmiş çöp arabalarına yapılan bakım onarım maliyetlerinden de kurtulduk. Cumhuriyet Meydanında bozuk olan 500 metrekare alanda granit taşlarını yeniledik. Eski İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını yıktık. İlçemizde tehlike arz eden metruk binaları yıktık. İlçemizdeki 4 adet camii şadırvanı ile 3 adet umumi tuvaletleri tamir ettik. İlçemizde yapılacak olan içerisinde voleybol, basketbol ve halı saha bulunan projelerinin yapımına başladık. Muzafferettin Gazi Hamamının tadilat ve yenileme çalışmasını yaptık. Ethem mahallemizdeki yürüyüş ve bisiklet yolu projemize başladık. İlçemiz su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen 475 adet su ve 523 adet kanalizasyon arızalarını giderdik. Yeni yapılan 28 adet inşaata su ve kanalizasyon bağlantısı yaptık. Deforme olan mazgalları yeniledik" şeklinde konuştu.

"300 milyon TL değerindeki taşınmaz, belediyemize bedelsiz devredildi"

2019-2024 yılları arasında belediyeye ait 15 adet ekonomik değeri 100 milyon TL olan taşınmazın satıldığını hatırlatan Arslan, "Bugün ise ekonomik değeri 300 milyon TL olan Ethem Mahallesi’nde parseller, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait 43 bin metrekarelik taşınmaz, belediyemize bedelsiz olarak devredildi. Hasanlı Göleti’nden ilçemize gelen su, içme suyu paket arıtma tesisinde arıtılıyor. Arıtılan içme ve kullanma suyu dezenfekte edildikten sonra ilçe şebekesine veriliyor. Göreve geldiğimiz de kabulü yapılan bu tesis maalesef çalışır halde olmayıp, firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu tesisi çalışır hale getirmemiz 8 ay sürdü. Son sistem teknolojiye sahip sistem ile içme suyu kuyuları, pompaları, su depolarımız ve içme suyu arıtma tesisini birbirine entegre ederek otonom kontrolü sağlandı. Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde biriken atıklar düzenli olarak toplanarak, lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edildi. 10 yılını dolduran 3500 adet su sayacının değişimi yapıldı. İlçemizde damga yılı dolan 6 bin 100 adet aboneye tebligat bırakıldı. Yazlık 70 bin adet, kışlık ise 50 bin adet çiçek dikimi yapıldı. Mezarlıkların yıllık bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Cenazesi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Bunların yanı sıra mezarlıkların takibinin ve kontrolünün yapılabilmesi amacıyla kurulan Mezarlık Bilgi Sistemine güncel kayıtlar işlenerek takip ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz öncülüğünde ihtiyaç sahibi 85 ailenin çocuğu sünnet ettirildi. Tasarruf tedbirleri nedeniyle geçen yıl iptal etmek durumunda kaldığımız 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ni bu yıl bir aksilik olmadığı takdirde 14-17 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşku ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Etnografik eserlerin sergilendiği Kent Tarihi Müzemizi yıllık 5 bin kişi ziyaret etti. İlk defa bilimsel anlamda 2006 yılında başlanan yerli ve yabancı 40 uzmanın katılımıyla Pompeiopolis Antik Kenti kazı çalışmaları yıl içerisinde devam etti. Kazı çalışmaları 7 ay sürdü. Bu haliyle antik kent ve tanıtım merkezini yıllık 10 bin kişi ziyaret etti. 2 ay süreyle düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarına 12 branşta yaklaşık bin öğrenci katıldı ve sporculara forma desteği sağlandı. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımı yapıldı. Ramazan ayında kurduğumuz iftar soframızda günlük 300 kişilik iftar verildi. Aşevimizde ihtiyaç sahibi aileler için günlük 2 öğün olmak üzere 350 kişilik yemek hizmeti veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Evde Sağlık Hizmeti Uygulaması doğrultusunda 450 hastaya hizmet verilirken, şu anda günlük olarak 12 hastanın tedavisi devam ediyor" dedi.

"Gider bütçesi yüzde 98, gelir bütçesi yüzde 88 oranında gerçekleşti"

2024 yılında tahmini 200 milyon TL’lik bütçe hazırlandığını söyleyen Arslan, "Kesinleşen rakamlara göre gider bütçesi yüzde 98 oranında, gelir bütçesi de yüzde 88 oranında gerçekleşti. Çeşitli bakanlıklardan toplam 15 milyon TL belediyemize proje desteği sağlandı. 2024 yılından önce KDV dahil 34 milyon 860 bin TL’ye ihale edilen İçme Suyu Arıtma Tesisi, bu bedelin 14 milyon 500 bin TL’si 60 ay vadeli İller Bankasından kredi kullanılmış ve 7 milyon 981 bin TL’sinin ödemesi yapıldı. Cuma pazarı üzerindeki GES projesi 20 milyon TL’ye 2024 yılından önce ihale edildi, bu bedelin 5 milyon TL’si 36 ay vadeli İller Bankasından kredi kullanıldı. Bu meblağın 2 milyon 685 bin TL’sinin ödemesi yapıldı. Son 1 yıl içerisinde 16 personelimiz emekliye ayrıldı, toplamda 9 milyon 815 bin TL tazminat ödendi" diye konuştu.

Başkan Arslan, konuşmasının sonunda vatandaşlarında sorularını yanıtladı.