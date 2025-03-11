Bingöl’ün depremsellik açısından en riskli bölgelerinden biri olan Maden Sokak’ta kentsel dönüşüm süreci başlarken Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Bu dönüşüm sadece binaları yenilemekle kalmayacak, çarşı merkezine yepyeni bir yüz, şehre yeni bir kimlik kazandıracağız. Bingöl Belediyesi olarak sadece Maden Sokak’ta değil, şehrimizin farklı noktalarında dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentin depremsellik açısından en riskli bölgelerinden biri olan Maden Sokak’ta kentsel dönüşüm sürecinin resmen başladığını müjdeledi.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Arıkan, "Bu dönüşüm sadece binaları yenilemekle kalmayacak, çarşı merkezine yepyeni bir yüz; şehre yeni bir kimlik kazandıracağız. Bingöl Belediyesi olarak sadece Maden Sokak’ta değil, şehrimizin farklı noktalarında dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan depremsellik açısından dirençli ve sağlam bir şehir inşası için çalışırken, diğer yandan şehrimize tüm yönleriyle daha yaşanılabilir hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Maden Sokak’ın dönüşümü noktasında gerekli tüm çalışmalar titizlikle sürdürülecektir Yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımızla da görüşmelere başlanacaktır" diye konuştu.