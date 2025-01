Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalığın bütün sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Halkın, esnaf ve sanatkarın sorunlarını, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Altıok, bu kapsamda CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu ile birlikte mahallelerde vatandaşlarla açık hava toplantılarında bir araya geldi. Başkan Altıok, pazarcı esnafını da ziyaret etti, dertlerini dinledi, hayırlı işler diledi.

Yumurtalık’ta halk için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Altıok, belediye hizmetleri dışında olabildiğince hemşerileriyle buluşup daha faydalı işler yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

“Halk ile iç içe, halkın içinde” mottosuyla Akdeniz ve Akyuva mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen, halkın isteklerini, önerilerini ve şikayetlerini can kulağıyla dinleyen Altıok, “Hemşerilerimizin talepleri bizim için son derece önem taşıyor. Eksik kaldığımız konuları, sorunları yerinde dinlemiş, görmüş oluyoruz. Bu faydalı toplantılarımızı her mahallemizde düzenli olarak gerçekleştirerek her vatandaşımıza ulaşacağız. Çözülmeyen sorun bırakmayacağız. Her sorunu çözeceğiz” diye konuştu.

Altıok, ayrıca ilçedeki semt pazarlarını da dolaşarak pazarcı esnafının istek, öneri ve sorunlarını dinledi, esnafa hayırlı kazançlar diledi.