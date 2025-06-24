Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlamak amacıyla STK Projeleri Destek Programı’nı hayata geçirdiklerini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Projeleri Destek Programı başlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek teşkil edecek önemli bir sosyal destek projesini daha hayata geçirdiklerini söyledi.

“HEMŞEHRİLERİMİZİN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Tarih boyunca birliğin ve dayanışmanın merkezi olan Konya’da bu mirası geleceğe taşımak için önemli bir adım atarak Sivil Toplum Kuruluşları’na proje destek çağrısına çıktıklarını kaydeden Başkan Altay, “2025 Yılı Sivil Toplum Kçuruluşları Proje Destek Programımızla; Konya’mızda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitesini artırmayı, kamu kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve toplumsal karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için önemli. Bir şehrin gücü sadece kurumlarında değil, o şehirde yaşayan insanların gönüllü katkısında saklıdır. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşlarımızın üreteceği projelere bütçe imkânlarımız doğrultusunda destek vereceğiz” diye konuştu.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZI PROJE DESTEK PROGRAMIMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUM”

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etmesi sebebiyle; bu yıl aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayacak “Aile” başlığındaki proje fikirlerine öncelik vereceklerini belirterek, “Aileyi merkeze alan, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara dokunan projelerle Konya’mızda hep birlikte daha huzurlu, daha sağlıklı bir toplumsal yapı kuracağımıza inanıyoruz. Şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımızı Proje Destek Programımıza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili başvuru metnine ve detaylara, “konya.bel.tr/proje-destek” adresinden ulaşılabiliyor. Proje geliştirmek isteyen katılımcılar için son başvuru tarihi ise 1 Ağustos.