Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle su israfı konusunda bir kez daha önemli uyarılar yaptı.

22 Mart Dünya Su Günü’nün, suyun hayati öneminin bir kez daha hatırlanması ve ortak bir bilinç oluşturulması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Altay, "Konya olarak, Türkiye’nin en büyük coğrafyasında tarımın ve sanayinin can damarı olan nadide bir şehirde yaşıyoruz. Ancak dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği ve kuraklık tehdidi giderek büyüyor. Konya’mız da bu tehditten en fazla etkilenecek şehirlerin başında geliyor" dedi.

Yağış miktarlarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin Konya’nın geleceğini ciddi şekilde tehdit eden sorunlar haline geldiğini hatırlatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak su kaynaklarımızı korumak ve yarınlarımıza daha temiz, daha sürdürülebilir bir su düzeni bırakmak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yağışların mevsim normallerinin altında seyrediyor olması barajlarımızdaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Bizler şehrimizi susuz bırakmamak için gerekli tüm önlemleri alıyor, çalışmaları yapıyoruz ama şehrimizde suyun bilinçli kullanılmasını sağlamak zorundayız. Hepimizin tasarrufa riayet etmesi büyük önem taşıyor."

"Suyun israf edilmemesi konusunda herkese büyük sorumluluk düşüyor"

Şehrin yarınları için su kullanımı konusunda bazı tedbirleri hayata geçirmek zorunda kaldıklarını kaydeden Başkan Altay, bu çerçevede KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün içme suyunun farklı amaçlarla kullanımını yasakladığını hatırlattı. Suyun israf edilmemesi konusunda herkese büyük sorumluluk düştüğüne vurgu yapan Başkan Altay, "Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarım ve sanayi alanlarında suyun tasarruflu kullanılması için hep birlikte harekete geçmeliyiz. Bilinçsiz sulama, gereksiz su tüketimi ve sürekli akan musluklar geleceğimizin çalınan kaynaklarıdır. Bu vesileyle, tüm Konyalı hemşehrilerimi bir kez daha suyu bilinçli kullanmaya davet ediyorum. İşi şansa bırakacak lüksümüz yok, su tasarrufu için hemen bugün harekete geçmek zorundayız. Suyun bereketiyle dolu, bilinçli ve tasarruflu bir gelecek diliyorum" şeklinde konuştu.