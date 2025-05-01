Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar şehirlerarası otobüs terminali çatısına kurulan GES’in son halini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Alemdar, "Mayıs ayında tüm bağlantıları tamamlayarak enerji üretimini başlatacağız. Önümüzdeki süreçte de yeni projeler üreterek Sakarya’yı sürdürülebilir enerjide geleceğe taşıyacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirlerarası otobüs terminali üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Alemdar, GES panellerinin kurulumu sonrasında son halini fotoğraflar şeklinde kamuoyuyla ilk kez paylaştı. Sakarya’yı her alanda olduğu gibi enerji alanında da parlak bir geleceğe, yenilikçi, üretken ve verimli projelerle taşıyacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, elektrik üretimiyle 1 yılda 983 bin kWh enerji üreteceklerini aktararak, ay içerisinde projeyi devreye alacaklarını kaydetti. Alemdar, "Büyükşehir Otobüs Terminali’nin çatısında hayata geçirdiğimiz GES (Güneş Enerji Santrali) projemiz, toplamda 5 bin780 metrekare bir alana kuruldu. Panellerimizin montajı tamamlandı. Burası tam kapasiteyle çalıştığında 983.000 kWh elektrik üretimi ve yıllık 4 buçuk milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayacak. Bu proje Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ilk çatı GES projesi. Mayıs ayında aktif hale gelerek enerji üretimi başlayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alanda yeni projeler üreterek şehrimizi enerji alanında geleceğe taşıyacağız" dedi.