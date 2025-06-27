Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü münasebetiyle Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz ve Savunma Ataşesi Yarbay Uladzimir Petruchenia’nın ev sahipliğinde Ankara’da diplomatik düzeyde düzenlenen resepsiyona katılım sağladı.

İki ülke arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve iş birliği mesajlarının ön planda olduğu resepsiyonda, kültürel yakınlaşmanın artarak devam edeceği vurgulandı. Resepsiyonda konuşma yapan Başkan Albayrak, 2 ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve diplomatik bağların yerel düzeyde de güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Belarus ile Türkiye arasında gelişen ekonomik, kültürel ve diplomatik iş birliği her geçen yıl daha da derinleşiyor. Eskişehir olarak biz de bu bağın güçlenmesine katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Böylesi önemli bir günde Belarus halkının yanında olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Türkiye ve Belarus arasındaki bağ, sadece başkentlerde değil, şehirler düzeyinde de güçleniyor. Eskişehir, bu dostluğun adeta Anadolu’daki temsilcisi konumunda. Belarus Cumhuriyeti’nin Bağımsızlı Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Ankara’da düzenlenen programa; Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz, Savunma Ataşesi Yarbay Uladzimir Petruchenia, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Dostluk Grubu Başkanı ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belarus Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Çanakkale Fahri Konsolu Rıdvan Demirhan ve çok sayıda davetli katıldı.