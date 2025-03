Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Sedat Karataş başkanlığında gerçekleştirildi.

Elazığ TSO meclis üyelerinden aldıkları güç ve destekle şehrin gelişmesi ve kalkınması adına kol kola, omuz omuza yürüyerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, aylardır konuya dikkat çektikleri ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği Başkanı ve il milletvekilleriyle görüşmeler yaptıkları teşvik yasası ile ilgili müjdeyi Şubat ayının ilk günü aldıklarını söyledi. Başkan Alan, ‘’Bu konudaki destek ve gayretlerinizden dolayı siz değerli meclis üyelerimize, Yüksek İstişare Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Yine iş dünyası olarak yeni yatırımların önünü açacak bu kararın alınmasında imzası olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kararın şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu karar, Elazığ olarak birliğimiz ve beraberliğimizin gücünü göstermesi adına da oldukça anlamlı ve değerlidir. Rabbim bu konuda olduğu gibi her konuda birliğimizi ve beraberliğimizi artırsın ve güçlü kılsın. İlimizin ekonomisinin gelişmesiyle birlikte şehrimizin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi adına Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Hazar Baba Kayak Merkezinin tanıtılması noktasında gerçekleştirilen etkinliğe Oda olarak destek verdik ve o mutlu anlara tanıklık ettik. Bu etkinliğe katkılarından dolayı başta Elazığ Belediyesi ve odamız meclis üyeleri olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve hemşerilerimize, bu anlamlı faaliyetin hayat bulunmasına vesile olan iş insanı ve YİK üyemiz Halis Yıldız’a bir kez daha teşekkür ediyorum’’ dedi.

"İlimiz gastronomisinin gelişmesine katkı sunuyoruz"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadim kültür ve gelenek ile medeniyetin önemli bir parçası olan gastronomi kültürünü daha da ileriye taşımak ve turizmin hizmetine sunmak için güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Alan, "Bu konuda odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ilimiz siyasileri ile THY üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Türk Hava Yolları uçak seferlerinde sunulacak ikramlar konusunda Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki üretilen ve ETAK markası ile piyasaya sunduğumuz ürünlerimizi misafirlerimize tanıttık ve tattırdık. Şubat ayı içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Elazığ heyeti olarak nitelikli eleman yetiştirilmesi ve iş dünyasının problemlerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu’na ve üst düzey TOBB yöneticilere arz ettik. Şehrin sorunlarını sahiplenmeye, çözümleri için de yüksek sesle ve güçlü bir irade ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu yola bu şehir için baş koyduk ve gerekirse başımızı da bu şehir için feda ederiz. Kime dokunursa dokunsun, kim alınırsa alınsın gerçekleri haykırmaya ve iş dünyasının hakkını, hukukunu her platformda savunmaya ve yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Bizlerin öfkesi de sevgisi de bu şehir içindir. Bu şehirde yaşayan aziz hemşehrilerimiz içindir. Bizlerin şehrimizin sorunlarını güçlü bir irade ile gündeme getirmemizde siz meclis üyelerimizin desteklerini yanımızda görmek ve bu gücü her an yanımızda hissetmek benim için her şeyden daha önemli, daha anlamlı, daha değerlidir. Ben bir kez daha bu desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rahmet, bereket ve arınma ayı olan Ramazan ayına girdiklerini ifade eden Başkan Alan, bu kutsal zaman dilimlerinin kente ve İslam dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Elazığ TSO şubat ayı meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından sona erdi.