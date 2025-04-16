Kitapseverleri Kocaeli’nin en güzel sahillerinden biri olan Başiskele Sahili’nde buluşturacak Başiskele Kitap Kafe’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Liman Caddesi üzerinde çelik konstrüksiyonda inşa edilen Başiskele Kitap Kafe’nin son olarak ara kat döşeme betonu atıldı. Çalışmaların hızla devam ettiği kafenin en kısa sürede tamamlanıp kitapseverlerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Başiskele Kitap Kafe, enfes manzarasıyla kitap kurtlarına eşsiz bir deneyim sunacak. Bir tarafta masmavi deniz manzarası, diğer tarafta Başiskele’nin yemyeşil orman manzarasında kitap okumanın keyfini sürecek vatandaşlar, çay ve kahve eşliğinde huzurlu vakit geçirecek.

Başiskele Sahili’nin Seymen Mahallesi kısmında Liman Caddesi üzerinde inşaat alanı 350 metrekare olan Kitap Kafe Projesi’nin zemin kat oturum alanı 300 metrekare olacak. Zemin katta 140 metrekarelik ve 1. katta 95 metrekarelik oturum alanına sahip olacak. Çeşitli kitaplara sahip kütüphanesi de olacak Kitap Kafe’de mutfak, ıslak hacimler ve kadın-erkek WC ve mescit alanları da yer alacak.