Başiskele Belediyesi tarafından geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek, çocukların ve gençlerin müzik ile iç içe yetişmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak verilen müzik eğitimleri devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile bilimden sanata, kültürden spora birçok alanda geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere eğitim imkanı sunuluyor. Başiskele’de ilk kez 2021 yılında genç müzisyenlere kendilerini keşfetme imkanı sunan Başiskele Belediyesi, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde de 8 yaş ve üzeri vatandaşlar için 7 müzik dalında eğitimler veriyor. Neşet Ertaş Müzik Okulları, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Gençhaneler ve Yeniköy Âlâ Mekan’da verilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Piyanodan bağlamaya, gitardan kemana, şan eğitiminden ritim gruplarına kadar çeşitli müzik dallarında eğitim alan vatandaşlar eğlenceli ve keyifli zamanlar yaşıyorlar.

Kentteki çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için açılan müzik okullarında geleceğin müzisyen adaylarını yetiştiren Başiskele Müzik Okulları’nda piyano ve keman eğitimleri için yeni kayıtlar da başladı.