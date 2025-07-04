Başiskele’de çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bağ-bahçe atıkları ve iri hacimli atıklar, randevulu sistemle toplanmaya devam ederken, moloz toplama konteyneri uygulaması da başlatıldı.

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık yönetimi konusunda ilçede çevre dostu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğaya zarar veren ve kent estetiğini bozan moloz atıkları, randevulu sistem sayesinde daha hızlı ve etkili şekilde temizleniyor. Bunun yanında, daha büyük çaplı atıklar için artık moloz toplama konteyneri hizmeti de sunuluyor.

"Evinizi Yenilerken Evimizi Kirletmeyelim" sloganıyla yürütülen bu uygulama kapsamında vatandaşlar, 444 41 10 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu oluşturabiliyor. Belirli bir ücret karşılığında adreslerine bırakılan moloz konteyneri, tadilat sonrası dolduğunda belediye ekipleri tarafından vinçle alınarak çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor.