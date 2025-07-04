Sakarya’nın Karasu ilçesinde kaçak içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 59 yaşındaki şahıs, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Karasu ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen G.K. (59) isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramada, 60 litre kaçak, sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 adet alkol ölçüm çubuğu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA