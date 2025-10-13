Başiskele Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken yaya güvenliği için kaldırımların da bakım ve onarımını yapıyor.

Başiskele genelinde araç ve yaya trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi için üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fen işleri müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Yaylacık, Bahçecik Kılıçarslan ve Seymen Mahallelerinde kaldırım bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, Yaylacık Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi, Bahçecik Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi ve Seymen Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde kaldırım taşlarını yenileyerek, vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebileceği modern ve düzenli alanlar oluşturuyor. Başiskele Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmalarını ilçe genelinde planlı ve programlı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için durmaksızın sahada çalışıyor.