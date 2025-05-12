Başiskele Belediyesi’nin Anneler Günü’ne özel düzenlediği konserde, kadınlar müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Başiskele ve çevre ilçelerden çok sayıda kadın ilgi gösterdi. Yalnızca kadınların kabul edildiği etkinlik büyük beğeni topladı.

Zeynep Betül Akyıldız ve Dünyadan Kadın Sesleri Grubu, izleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Farklı coğrafyalardan kadın şarkılarının yanı sıra pop, rock, klasik müzik ve türkülerden oluşan zengin repertuvarla unutulmaz bir müzik yolculuğu yaşatan sanatçılar, kadınlara Anneler Günü’nü doyasıya eğlenerek kutlama fırsatı sundu.