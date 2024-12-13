Başiskele Belediyesi, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yöresel Halk Oyunları Kursu’nda eğitimlere başladı.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile Başiskele’deki gençlere eğitimden sanata, bilimden teknolojiye destek veren Başiskele Belediyesi, gençlere yönelik hizmet ve etkinlik yelpazesini genişletiyor. Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. ’Tek Dil 7 Bölge’ sloganıyla hayata geçirilen Yöresel Halk Oyunları Kursu, halk oyunlarına ilgi duyan 16 yaş ve üzeri gençlere hem geleneksel dansların temel adımlarını öğretmeyi hem de yöresel kültürü tanıtmayı hedefliyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurs, katılımcılara hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

Türk Halk Müziği Korosu için seçmeler başladı

Öte yandan Başiskele Belediyesi, Türk Halk Müziği’ne gönül veren 16 yaş ve üzeri Başiskelelileri Türk Halk Müziği Korosu’nda bir araya getirecek. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri Bukte Saatci ve Furkan Kayaoğlu tarafından yapılan seçmelerde, koroya başvuru yapan gençler değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu başarılı olanlar koro ekibine dahil edilecek ve belediyenin çeşitli etkinliklerinde sahne alabilecek.