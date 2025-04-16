Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör pozisyonunda görev yapan genç oyuncu 18 yaşındaki Azra Kaya ile doğum gününde profesyonel sözleşme imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin, Voleybol İdari Menajeri Sabri Can, Altyapı Sorumlusu Oğuz Hakkı Savur ve sporcunun ailesi katıldı. İmza töreninin ardından Azra Kaya için doğum günü pastası kesildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "O artık A Takımımızın bir parçası. Bugün, 18 yaşına bastığı anda hayatının en özel imzalarından ilkini attı. Azra Kaya, A Takımımıza yükselerek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu imza, sadece bir kağıda atılan imza değil; hayallerin, emeğin ve inancın karşılığı. Yolu açık, başarılarla dolu olsun" ifadelerine yer verildi.