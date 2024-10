Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyada 455., Türkiye’de ise 2. sırada yer aldı. BARÜ ayrıca, genel sıralamada 1001-1200 bandındaki yerini koruyarak Türkiye’nin en iyi 13. üniversitesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü’ verilen Bartın Üniversitesinden (BARÜ) yeni bir başarı haberi daha geldi. BARÜ, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde sürdürülebilir başarısını uluslararası değerlendirme kuruluşlarının listelerinde yer alarak sürdürdü. Bu kapsamda dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), uluslararası alanda belirli bir standardı yakalayan 2 bin 92 üniversitenin verileriyle ortaya konulan “Dünya Üniversite Sıralaması 2025”i (World University Rankings 2025) açıkladı. Üniversitelerin akademik olarak 5 farklı temel ölçüte göre değerlendirildiği sıralamada BARÜ, dünyanın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

“Araştırma Kalitesi”nde Türkiye’nin en iyi devlet üniversitesi oldu

BARÜ, her yıl değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen 1001-1200 bandındaki sıralamasını başarılı performansı ile korumayı başardı. ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında 455. sıraya yerleşen BARÜ, geçtiğimiz yıl ilk defa girdiği 2024 listesine kıyasla bu yıl başarısını artırarak 108 üniversiteyi daha geride bıraktı. BARÜ, ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde Türkiye’de ise 2. olurken, devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı. Geride bırakılan 5 yılın performansına bakılarak kurumların eğitim-öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm kategorilerinden elde edilen verilerle yapılan değerlendirmelerde BARÜ, Türkiye’den sıralamaya girebilen 91 yükseköğretim kurumu arasında 13. sırada yer aldı. Böylece BARÜ, rekabetin yoğun olduğu listede hem toplam puan aralığını hem de geride bıraktığı üniversite sayısını artırmaya devam etti.

BARÜ, beş kategorinin dördünde puanlarını artırmayı başardı

Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralamasına göre BARÜ; ‘Araştırma Kalitesi’ alanında, 455. sırada, ‘Araştırma Ortamı’ kategorisinde 1206. sırada, ‘Uluslararası Görünüm’ kategorisinde 1392’nci sıraya yerleşti. Ayrıca BARÜ, ‘Sanayi’ kategorisinde 1996. sırada yer alırken ‘Öğretim’ alanında, 2054. oldu. BARÜ böylece değerlendirmeye alınan dört alanda da önceki yıla göre topladığı puan sayısını artırarak önemli bir başarıya imza attı.

“Üniversitemizin her geçen gün daha ileri seviyeye ulaşması için çalışıyoruz”

BARÜ’nün dünya sıralamalarındaki başarısını sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak uluslararası sıralama kuruluşlarının hazırladığı listelerdeki yerimizi sağlamlaştıracak ve yükselişimize katkı sunacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamaları sürdürülebilir kılmak için yoğun gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha da üst seviyelere ulaşacaktır. Üniversitemizin eğitime ve bilime verilen önemin en anlamlı göstergesi olarak Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Yerel Kalkınmaya Katkı’ ödülünü alma gururunu yaşadığı bugünlerde elde edilen bu sonuç, aynı zamanda başarının bir tesadüf olmadığının da göstergesi olmuştur. Bu doğrultuda emeği geçen ve Üniversitemizin daima daha ileri seviyeye ulaşması için büyük özveri ile çalışan BARÜ’nün tüm bileşenlerine içtenlikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Adım adım başarılarımızı artırarak önemli bir ivme yakaladık”

Rektör Uzun, BARÜ’nün her geçen yıl başarılarını artırarak önemli bir ivme yakaladığına da dikkat çekerek “Ortaya koymuş olduğumuz sürdürülebilir iyileştirme ile dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer alma başarısı gösteriyoruz. Bu süreçte bilgiyi sadece aktaran değil üreten de bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizleri daima motive eden Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a şükranlarımı sunuyorum. Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz süreçte bizlere olan destekleri dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizin kurum ve kuruluşları arasındaki yüksek uyum ve iş birliği oluşturulmasındaki katkıları için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a, yakın ilgilerinden dolayı milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

THE Dünya Üniversite Sıralaması 2025

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri tüm temel misyonları (eğitim öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm) açısından değerlendiren bir performans göstergesidir. Üniversitelerin son 5 yıldaki performansları üzerinden değerlendirme yapan kuruluş; öğrenciler, akademisyenler, üniversite yönetimleri tarafından itibar edilen en kapsamlı analizlerden birini gerçekleştirmektedir.