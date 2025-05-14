Bartın’da bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye yaklaşık 37 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Okulak Mahallesi Topçukonağı Caddesi 653 Sokak üzerindeki bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında iş yerinde 4 şahsın kumar oynadıkları tespit edilirken, masada ise 52 oyun kâğıdı ve toplamda 27 bin 600 TL’ye el konuldu.

Kıraathane sahibi İ.Y.’ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatılırken, Z.D., M,A., S.G ve O.E.’ye kumar oynamaktan toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.