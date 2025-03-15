Bartın’da aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada 2 araç hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaz yolu olarak bilinen Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde sabah saatlerinde, aşırı hız nedeniyle 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada büyük hasar gören iki araç da hurdaya dönerken, araçlarda bulunan A.A. (41) H.C. (51) S.G. (29) Ö.K. (66) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralananlar araç içerisinden çıkartılarak olay yerinde ilk müdahaleleri ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü.