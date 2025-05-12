Bartın’ın Amasra ilçesinde engelli bir gencin oynadığı tüfek ateş aldı. Olayda kardeşi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı.

Olay, Amasra’ya bağlı Göçkün köyünde meydana geldi. Muhtar Volkan Göktepe’nin ismi öğrenilemeyen engelli oğlu, evde tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu saçmanın isabet ettiği 6 yaşındaki kardeşi Berfin Göktepe ile 7 yaşındaki arkadaşı H.C.G.’yi yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berfin Göktepe hayatını kaybederken diğer çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.