Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bodrum FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yılmaz, gelecek hafta ligdeki Eyüpspor karşısında oynamayacak.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Bodrum FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Cimbom’da Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Barış Alper cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz gelecek hafta ligde deplasmandaki Eyüpspor maçında görev alamayacak.