Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçıyla bu sezonki 13. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiya Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Türkiye Kupası’ndaki ilk golünü attı. Süper Lig’de 11, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü olan Barış Alper toplam gol sayısını 13’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.