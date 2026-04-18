Bando EsEs'in kurucuları Uğur Kürkçüoğlu ve Ali Ulusoy, sosyal medyada gündem olan Espana Cani tezahüratının doğuş hikayesini anlattı. Kürkçüoğlu ve Ulusoy, tribünde doğan efsane tezahüratın yaklaşık 20 yıldır Eskişehirspor için yankılandığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkesindeki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyen İspanya, Türkiye'de birçok kişi tarafından takdirle karşılanmış, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından 2 ülke arasında kardeşlik bağları kurulmuştu. Bu süreçte Eskişehirspor'un Espana Cani isimli tezahüratı da gündem olmuştu. Efsane tezahüratı yaklaşık 20 yıldır tribünlerde seslendiren Bando EsEs'in kurucuları, Espana'nın doğuş hikayesini anlattı.

Bando EsEs'in 78 yaşındaki bando şefi Ali Ulusoy, 'Tribünde bir taraftar kardeşimiz Refik Bey vardı, 'Ağabey, askeri Mızıka Okulu'ndan bir öğrenci gelirdi, bir parça çalardı' demişti. Mırıldanınca bir İspanyol parçası olduğunu tahmin ettik. Sonra ben Espana'yı seslendirdim, 'Tamam ağabey, bunu çalıyor' dedi. O zaman Espana bize mal oldu. Şimdi kimse onun İspanyol parçası olduğunu bilmiyor, ES ES'in sloganı olarak biliyorlar. 2006 yılından beri Espana bizim tanıtım müziğimiz oldu. Espana ilk bizimle popüler oldu ama aslı var. Espana Cani diye bir İspanyol parçası bu' dedi.

'İlk milli takım bandosuyuz'

Taraftar bandosu olarak Türkiye'de bir ilki başardıklarını söyleyen Ulusoy, '2016 yılında Fransa'ya gittik milli takımla. On beş gün Fransa'da Milli Takım Federasyonu bizi ağırladı, takımımızı destekledik. Hatta Fatih Terim, İspanya maçında yenildik ya o maçta, 'Bir tek Bando ES ES görevini yaptı' dedi. Fatih Terim'in kulakları çınlasın. Şimdi önümüzde Amerika var, İnşallah oraya da gitmek için teklif bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Biz 20 bir yıldır Eskişehirspor'un yanındayız, tribündeyiz'

Bando EsEs'in kurucusu Uğur Kürkçüoğlu ise, bir taraftar bandosu olduklarını ve gönüllülerden oluştuklarını söyledi. Eskişehirspor tribünlerinin ikonu Bando EsEs'in nasıl kurulduğunu anlatan Kürkçüoğlu, şu sözleri kaydetti:

'Aramızda farklı meslek gruplarından kişiler, emekli bandocular, mühendis, doktor, matbaacı, gazaltı kaynak operatörü, plastik enjeksiyon operatörü ve halkın kesiminden kişiler bulunuyor. Biz 20 bir yıldır Eskişehirspor'un yanındayız, tribündeyiz. Bu sene 21'inci yılımızı kutlayacağız. Amatörde de takımın yanındaydık, Süper Lig'de de yanındaydık. Kurulduğumuz zaman şimdiki adı Birinci Lig olan, o zamanki ismiyle Bank Asya Ligi'ndeydik.'

'Tezahüratımız medyaya düştü, karşılıklı güzel etkileşimlere sebep oldu'

Espana'nın sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili de konuşan Kürkçüoğlu, 'Biliyorsunuz, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla bir savaş başladı. Savaşın etiği de yok, okullar bombalandı ve kız çocukları öldürüldü. İspanya'nın da, 'Biz bu savaşın içerisinde yokuz, biz bu savaşa alet olmayız' demesi üzerine Türk halkı da gayet doğal olarak atamızın da dediği, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle İspanya'nın kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Bizim 20 yıl önce tribünde seslendirdiğimiz Espnaa Cani videosu viral oldu, İspanya ve Türk medyasına düştü, karşılıklı çok güzel etkileşimlere sebep oldu' diye konuştu.