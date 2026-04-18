Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın yakınları saldırının gerçekleştiği okul önüne gelerek dua etti. Hayatını kaybeden öğretmenin akrabası, ailenin derin üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, merhumenin hem aile içinde hem de öğrencileri arasında sevilen biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısında öğretmen Ayla Kara, 8 öğrenci ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Öğretmen Kara'nın amcasının gelini Fatma Nur Kara, down sendromlu kızı ile beraber Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek dua etti. Kızıyla beraber kapıya çiçekler bırakıp Ayla öğretmeni anan anne-kız, çok üzgün olduklarını belirtti.

'Aile olarak çok üzülüyoruz'

Fatma Nur Kara, Ayla Kara'nın akrabası olduğunu söyleyerek, 'Bu üzücü olaydan dolayı hepimizin Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ayla yengemiz gerçekten çok mülayim, uysal bir öğretmendi. Aile olarak çok yanındaydık. Böyle bir şey yaşamak istemezdik ama yine de Allah'ın takdiri ilahisi. Kızı Dilara Kara da kızımın özel okul öğretmeni. Hem aile olarak hem de öğretmen olarak emekleri çok fazla. Aile olarak çok üzülüyoruz. Devamlı oradayız. Destek vermeye çalışıyoruz. Ramazan abiye, oğlu Furkan'a. Allah'ım bir daha kimseye yaşatmasın. Bütün öğrencilerimize de çok üzülüyoruz. Onları da ziyarete gideceğiz inşallah hep beraber' dedi.