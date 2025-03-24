Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Şehit Süleymanbey Ortaokulu öğrencisi Nisa Nur Yılmaz, 22 Mart Dünya Su Günü Resim Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

"Buzulların Korunması" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik elde eden Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın elinden aldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Bu anlamlı başarı, Nisa Nur Yılmaz’ın yeteneklerini ve çevre bilincini bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencimizi, öğretmenlerini ve okulumuzu bu büyük başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.