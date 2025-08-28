Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (BANDAK) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anlamlı bir tırmanışla kutladı. Kulüp üyeleri Mustafa Kızıltaş, İsmail Bilgin ve Kadri Civan, Niğde Aladağlar Milli Parkı’nda bulunan 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Büyük Demirkazık Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Tırmanış ekibi, sabah saat 04.00’te başladıkları yolculuğu öğle 12.00’de zirveye ulaşarak tamamladı. Yanlarına aldıkları sınırlı yiyecek ve içeceklerle zorlu parkuru aşan dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak Zafer Bayramı’nı kutladı. Zirvede fotoğraf çektiren BANDAK ekibi, ardından güvenli bir şekilde inişi gerçekleştirdi.

Bu anlamlı etkinlik, hem Bandırma’nın dağcılık ruhunu hem de milli bayramların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.