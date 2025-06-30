Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde tüm yurtta olduğu gibi Bandırma’da da yaz Kur’an kursları başladı. 30 Haziran Pazartesi ilk ders ziliyle birlikte camiler çocukların neşeli sesleriyle doldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eğitim programı; ilmihal, ahlak, dini bilgiler ve çeşitli sosyal etkinliklerle zenginleştirildi.

Bandırma’da tüm camilerde olduğu gibi özellikle Yunus Emre Camii ve Bandırma Müftülük Camii, ilk günden itibaren öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dersler sabah 09.30’da başlarken, eğitim süreci öğle ezanı ile sona eriyor. İlk gün olması nedeniyle katılım görece az olsa da, yetkililer ilerleyen günlerde ciddi bir yoğunluk beklendiğini ifade ediyor.

Bandırma Müftülüğü bünyesindeki Diyanet Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan yaz programı, 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak. "Yaz Okulum" adı verilen bu kapsamlı programla, öğrencilerin hem dini bilgileri hem de ahlaki ve sosyal yönleri geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca öğrenciler için zeka oyunları ve çeşitli ikramlar da sunulacak.

Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, yaz kurslarının ilk günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaz Kur’an kurslarımız sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda çocuklarımızın cami ile, Kur’an’la, değerlerimizle buluştuğu çok kıymetli bir süreçtir. Camilerimizde çocuk seslerinin yükselmesi bizler için büyük bir sevinç kaynağıdır. Bu yaz döneminde öğrencilerimize hem manevi hem ahlaki hem de sosyal yönden katkı sunmayı hedefliyoruz."

Bandırma Müftülüğü, tüm öğrenciler için başarılı, verimli ve hayırlı bir yaz dönemi temennisinde bulundu.