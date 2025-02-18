Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kazaların sıkça yaşandığı Korozman Kavşağı, bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi. Sürücülerin geçiş hakkı ihlali ve dikkatsizliği nedeniyle sürekli kazaların meydana geldiği kavşakta, bu kez de 3 kişinin yaralandığı bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, T.T. idaresindeki 10 ACG 643 plakalı otomobil, şehir merkezi yönünden ilerlerken Gönen Karayolu Caddesi bağlantı yolu kavşağına geldiği sırada, aynı istikamette seyreden E.Y. yönetimindeki 10 ACG 66 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyonetin arka sol köşesine de çarparak durabildi.

Kazada sürücüler T.T. (68) ve E.Y. (21) ile yolcu İ.T. (53) yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü T.T.’nin kavşakta hızını azaltmayarak geçiş hakkı kuralına uymadığı ve kazada kusurlu olduğu tespit edildi. Kamyonet sürücüsü E.Y.’nin ise herhangi bir kusurunun olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.