Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen Kuşcenneti Festivali kapsamında, Bandırma Ticaret Odası’nın bu yıl ilk kez restoran sponsorluklarının dışında bir ajansa ödeme yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Ticaret Odası yönetimi, festivalde sahne alacak sanatçılar ve organizasyon kapsamında bir ajansa 360 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Yönetim kurulunda bazı üyelerin itirazlarına rağmen yapılan ödemenin festival organizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ajansa aktarıldığı belirtildi.

Ödemenin hangi kapsamda ve hangi hizmetler karşılığında yapıldığına ilişkin detaylar açıklanmazken, hizmet alım sürecine ilişkin ihale ya da teklif usulüne dair bilgi paylaşılmadı.

Ticaret Odası’nın, pandemi sonrası ekonomik sıkıntılarla mücadele eden üyelerinden düzenli aidat topladığı ve bu kapsamda yapılan festival ödemesinin esnaf kesiminde farklı değerlendirmelere yol açtığı ifade edildi.