Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde balya makinesinden çıkan kıvılcım, 200 dönümlük alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre Ozan köyü kırsalında saman toplanması çalışmaları esnasında balya yapma makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Olay yerine Gölbaşı, Balkar ve Harmanlı itfaiye ekipleri ve orman işletme arazözleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 200 dönümlük alan küle döndü. Yangında bir çok meyve ağacı da zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.