Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu’nun ikinci gününde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler moderatörlüğünde “Sağlık Turizminde İnsan Kaynağı, Bilgi Sistemleri ve İnovasyon” paneli düzenlendi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Edirne Valiliği ve USHAŞ iş birliğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu’nun ikinci gününde, “Sağlık Turizminde İnsan Kaynağı, Bilgi Sistemleri ve İnovasyon” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in moderatörlüğünü yaptığı panele, Balkan ülkelerinden rektörler, akademisyenler ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in de yer aldığı panelde, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Çanakkale Onsekiz Mart, Trakya, Arnavutluk Elbasan, Bulgaristan Stara Zagora Trakya, Kuzey Makedonya Tetova, Yunanistan Teselya, Bosna Hersek Tuzla ve Zenica ile Kosova Priştine Üniversitelerinden temsilciler konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasında Hatipler, Balkan üniversitelerinin sağlık turizmi alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Birlikte hareket ederek çözümsüz görülen meselelere kalıcı çözümler üretebiliriz. Bu toplantı, somut çözüm önerileri için önemli bir adım” dedi. Hatipler, forumun düzenlenmesinde emeği geçen Edirne Valisi Yunus Sezer, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver’e teşekkür etti.

Panelistler, üniversitelerinin sağlık alanındaki çalışmalarını ve sağlık turizmiyle ilgili önerilerini paylaştı.

Oturum, Hatipler’in panelistlere, Vali Sezer’in ise Hatipler’e teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi. Ardından Hatipler, misafir rektör ve akademisyenleri Rektörlük makamında ağırlayarak hediye takdim etti.