Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübünün tecrübeli güreş antrenörlerinden Erdem Yiğit, güreş sporuna katkılarından dolayı Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. Yiğit ayrıca, Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin de il temsilcisi olarak atandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un deneyimli güreş antrenörü Erdem Yiğit, Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörlüğüne getirildi. Güreş sporunu uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren Yiğit, güreş camiasına katkıları nedeniyle bu önemli göreve getirildi. Güreş antrenörü Yiğit aynı zamanda Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin de il temsilcisi olarak atandı. Genç antrenörü tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, “Güreş antrenörlerimizden Erdem Yiğit, Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. Kulübümüze önemli katkılar sunan tecrübeli antrenörümüzü tebrik eder, bu önemli görevinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

“ONUR DUYDUM"

Büyükşehir Belediyespor’un tecrübeli antrenörü Erdem Yiğit, “Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Genç Kadınlar U-20 Milli Takım antrenörlüğü görevine layık görüldüm. Bu anlamlı görev nedeniyle onur duydum. Ülkemizin ve Balıkesir’imizin uluslararası arenada en yükseğe çıkması için tüm ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Spor Bakanlığı tarafından da Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin il temsilcisi olarak atandım. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak şehrimizin güreşte hak ettiği yere gelmesi ve adının dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.