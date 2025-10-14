Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17-26 Ekim tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan Balıkesir Kitap Fuarı, ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturacak. Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin’in onur konuğu olacağı kitap fuarında Cumhuriyetin kültürel birikimi ve aydınlanma ruhu şehre taşınacak.

Balıkesir’in kültür ve sanat hayatına katkı sunacak olan 1. Balıkesir Kitap Fuarı 17-26 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturacak. Balıkesir’de ilk kez düzenlenecek olan kitap fuarının onur konukları Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin olacak. 10 gün boyunca 200’ü aşkın edebiyatçı, gazeteci ve akademisyen ile 100’ü aşkın yayınevinin yer alacağı fuarda söyleşiler, imza günleri edebiyat tutkunları bilginin ışığında buluşacak.

"Kuvayı Milliye destanını dünden bugüne taşıyoruz"

Yıllardır özlemle beklenen kitap fuarını bu yıl ilk defa Balıkesir’e getiren ve yüzlerce ünlü yazarı kitapseverlerle buluşturacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "17-26 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nı başlatıyoruz. Birbirinden değerli yazarlarımızı, edebiyatçılarımızı ağırlayacağımız fuarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu fuarı da çok önemsiyoruz. Çünkü kitap aydınlanma ve toplumsal ilerleme demektir. Cumhuriyetimizin kültür ve sanat birikimini daha ileriye taşımak, Balıkesirlileri Gönenli Ömer Seyfettin ile ismi Edremit ile bütünleşen Sabahattin Ali ile buluşturmak, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kuvayımilliye destanını bir kez daha dünden bugüne sağlam adımlarla taşımak için bu fuarı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap tutkunları bu fuarda buluşacak

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 17-26 Ekim tarihleri arasında her gün 10.00 ila 21.00 saatleri arasında ziyarete açılacak olan fuarın açılış töreni 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 18.00’de yapılacak 10 gün sürecek fuarda Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu onur konuğu olacak.Aralarında Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Nebil Özgentürk, Erol Mütercimler, Nilüfer Açıkalın, Nurullah Genç, Öner Yağcı, Ramazan Kurtoğlu, Haldun Solmaztürk, İlker Başbuğ, Cihat Yaycı, Naim Babüroğlı, Yalçın Karatepe, Zeynep Altıok, Aytunç Erkin, Banu Avar, Can Coşkun, Can Uğur, Cem Özkeskin, Gökmen Karadağ, İrfan Değirmenci, Mehmet Ali Güller, Mustafa Balbay, Murat Ağırel, Necdet Saraç, Sedef Kabaş, Serap Belovacıklı, Serpil Yılmaz, Sinem Fıstıkoğlu, Yavuz Oğhan gibi kamuoyunun yakından tanıdığı birçok yazar ve gazeteci 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nda hem kitaplarını imzalayacak hem de farklı konularda söyleşi yapacaklar.