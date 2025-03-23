Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Karesi’de 8 nolu sandıkta oy kullandı.BALIKESİR (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği ön seçimde partiye üye olan, olmayan Balıkesirliler demokrasiye katkı sunmak için 20 ilçenin tümünde yoğun bir katılımla sandık başına gitti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde oylarını kullandı. Karesi AVM’de oy kullanan Başkan Akın, oy vermeye gelen vatandaşlarla sohbet etti, sandık sorumlularıyla tek tek selamlaştı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği ön seçimde dayanışma sandığına oylarını atmak için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İmamoğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimde Altıeylül’e bağlı Bahçelievler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksini de ziyaret ederek sandık görevlilerine başarılar dileyen Akın’a vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.

Demokrasinin ve milli iradenin daima yanında olduğunu söyleyen Başkan Akın, “Dün akşam eşimle birlikte hem Saraçhane’deydik hem de Çağlayan’da diğer başkanlarımızla ve Sayın Genel Başkanımızla birlikte, hep beraber. Oradan sonra da buraya oyumuzu kullanmaya geldik. Tabi bu oy çok önemli. Vatandaşlarımızın burada oy kullanmak için müthiş bir isteği, arzusu var. Üye olsun olmasın insanlar hakikaten şu anda sandıkları dolduruyor, taşıyor. Vatandaşın yaşananlardan büyük bir üzüntüsü var. Bu bir millet iradesidir. Ben de yıllarca milletvekilliği yapmış, partinin bütün yönetimlerinde bulunmuş şimdi de Balıkesir’in Büyükşehir Belediye Başkanı, bu memleketin bir evladı olarak hakikaten demokrasinin vatandaşlar nezdinde kimseyi endişeye düşürmeyecek şekilde ilerlemesi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Temennimiz budur. Her zaman demokrasinin, milli iradenin yanında olmak zorundayız ki zaten öyleyiz. Neden? “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!” diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetin evlatlarıyız.” diye konuştu.