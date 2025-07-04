Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Pelitköy İçmeler sahilinin halkın kullanımından alınarak yasalara uygun olmayan şekilde bir inşaat firmasına verildiğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi.

Pelitköy, İçmeler Sahilini Koruma ve Geliştirme Platformu öncülüğünde aralarında Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu ve Burhaniye Halk İnisiyatifinin de yer aldığı sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar, Pelitköy İçmeler sahilinde otel yapılması planlanan bölgede basın açıklaması yaptı. Sahilde toplanan yüzlerce vatandaş, belediyenin İçmeler sahilinde halkın yararına bir işletme yapmasını ve sahildeki çirkin yapılaşmanın önüne geçilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan İçmeler sakinlerinden Kemal Ünal, "Bu sahilin bir inşaat şirketinin müşterileri için özel plaja dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. İçmeler sahilinde otel istemiyoruz. İçmeler sahilinin doğal güzelliğinin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir önemli talebimiz daha var. Burhaniye Belediyesi’nin burayı devralıp halkın yararına bir işletme haline getirmesini istiyoruz. Denizi kirleten mendireğin kaldırılmasını istiyoruz. Doğası korunan temiz bir sahilden başka bir talebimiz yoktur. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Hatice Ergin de, konuşmasında Kıyı Kanunu hakkında bilgi vererek, kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanması gerektiğini vurguladı.