Balıkesir’de sporun yıldızları "Sporun En’leri Ödül Töreni"nde buluştu. Balıkesir Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen tören, Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Törende, Balıkesir’in ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etmiş sporcularına ve spora yıllarını adayan değerli isimlerine ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk sporunun inançla çalışan amatörlerin emeğiyle büyüdüğünü vurguladı. Disiplinli, kararlı ve hedefe odaklanmış bir gençliğin, ülkenin en büyük gücü olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, gençlere sporu hayatlarının merkezine almaları çağrısında bulundu.

Vali Ustaoğlu; "Sevgili gençler, enerjinizi ekranlara değil, sahalara taşıyın! Spor yapmayan spora, hareket etmeyen harekete başlasın. Bizler sizlerden, bu ülkenin bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmanızı bekliyoruz.

Amatör Spor Haftası, sporun birleştirici bir değer, geliştirici bir okul ve dönüştürücü bir güç olduğunu hatırlatan anlamlı bir süreçtir. Bu hafta boyunca, amatör sporun ruhunu yaşatan sporcularımızı, onları destekleyen antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi yürekten kutluyorum" İfadelerinde bulundu.

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Amatör Spor Haftası kapsamında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, emek veren sporcularımızın, onların ailelerinin ve antrenörlerimizin gayretlerini ödüllendirmek için bir aradayız. Her biri, Balıkesir’in spor alanındaki başarısına katkı sunan kıymetli emekçilerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, ‘Güçlü Türkiye vizyonunda spor, bizim ayrılmaz bir parçamızdır.’ Bizler de bu vizyon doğrultusunda sporcularımızı ve amatör spor kulüplerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Balıkesir, sporun kalbinin attığı önemli merkezlerden biri olarak, 200 bine yakın lisanslı sporcusu ve 347 kulübüyle büyük bir spor ailesine ev sahipliği yapıyor. Şehrimiz, sporda önemli başarılara imza atmış ve farklı branşlarda milli takımlara ve profesyonel liglere yükselen 100’ün üzerinde aktif sporcusuyla dikkat çekiyor. Bu başarılar, sporun toplumdaki güçlü yerini ve gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde yansıtan bir örnektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri spora yönlendiren ve potansiyellerini en üst düzeye çıkaran önemli programlar yürütmektedir. Bu programlar sayesinde çocuklar ve gençler, en uygun spor dallarına yönlendirilerek potansiyellerini keşfetmeleri sağlanmaktadır.

Bugün itibarıyla, spor tesisleri, gençlik merkezleri, genç ofisler ve öğrenci yurtlarıyla toplam 88 tesisle vatandaşlarımıza hizmet verilmekteyiz. Bakanlığımız, ilçelerdeki spor altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam etmektedir. Yakın zamanda futbol sahaları, spor salonları ve yüzme havuzları gibi projeler hayata geçirilecektir. Bu projelerle Balıkesir, gençlere ilham veren ve dinamik spor kültürünün beşiği olmayı sürdürecektir" dedi.

Türkiye Amatör Sporlar Federasyonu Balıkesir Şube Başkanı Metin Mengüç, "Balıkesir olarak tesis açısından her türlü imkana sahibiz. İlimizde toplam 347 kulüp, bunların 140’ı futbol kulübü olmak üzere, sporun farklı branşlarında faaliyet göstermektedir.

Devletimizin desteğiyle yapılan modern tesislerde gençlerimiz ve kulüplerimiz düzenli şekilde spor yapma olanağı bulmaktadır. Bu sayede ilimiz, tesis, sporcu ve kulüp sayısıyla Türkiye genelinde ilk 10 il arasında yer almaktadır. Balıkesir sporda olduğu kadar centilmenlikte de öne çıkan bir ildir. Fair play anlayışını benimseyen sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Organizasyona, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Türkiye Amatör Sporlar Federasyonu Balıkesir Şube Başkanı Metin Mengüç, protokol üyeleri, spor kulübü temsilcileri, antrenörler, sporcular ve spor emektarları katıldı