Balıkesir’de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 883 adet sentetik ecza hapı, 0,37 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 833 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 0.37 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kaynak: İHA