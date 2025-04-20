Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Ayvalık Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Aysun Hanım Konakta” adlı çocuk oyunu, Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde minik seyircilerle buluştu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte; salonun yüzde 70 oranında dolmasıyla birlikte, minik yüreklerin heyecanı salonun her köşesine yansırken, eğitici ve aynı zamanda eğlenceli olmasıyla dikkat çeken 45 dakikalık çocuk oyunu, hem sahnedekilere hem de izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Oyunun yönetmenliğini Ercan Kubaş üstlenirken, senaryo Aysun Kubaş’ın kaleminden çıktı.

Kostüm tasarımları ise ailenin genç sanatçısı Yağmur Kubaş tarafından hazırlandı.

Oyunda; bedensel engelli Ercan Kubaş, ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan Aysun Kubaş sahne aldı. Kubaşa çiftine kızları Yağmur da sahnede destek verdi.

Ercan Kubaş sahnede yaptığı kısa konuşmada, "Bizler avuç açan değil, üreten bireyler olmak istiyoruz. Engellilere fırsat verildiğinde neler başarabileceğimizi gösteriyoruz. Bu sahnede olmak, minik kalplere dokunmak, bizim için kelimelerle tarif edilemez bir mutluluktur" dedi.

Oyun sonunda Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu ekibine çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.