Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesinden düzenlenen Noksan temalı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Çalıştayı, lise öğrencileri ile akademisyenleri buluşturdu. Balıkesir genelinden yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı çalıştay da 33 farklı disiplinde 37 farklı atölye çalışması yapıldı.

Celal Toraman Anadolu Lisesinde öğretmen Ferhat Baran ve Ayşegül Aksoy’un koordinatörlüğünde düzenlenen Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri çalıştayının açılışı okulun salonunda yapıldı. Çalıştaya Balıkesir Üniversitesi de destek oldu. Açılışa Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr.Fatih Satıl, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Prof.Dr. Sabriye Çelik Uğuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam İlyas Memiş, rektör yardımcısı Prof.Dr.Fatih Satıl’a teşekkür belgesi verdi. Açılışta bir konuşma yapan okul müdürü Dr.Orhan Basat, çalıştaya katılanlara teşekkür etti. Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Fatil Satıl da, "Bilimsel merakı geliştirme heyecanının genç yaşlarda filizlenmesinde katkı sağlayan bu tür etkinlikleri üniversitemiz adına çok kıymetli buluyoruz. Genç beyinlere ilham vermeyi görev biliyoruz" dedi. Kaymakam İlyas Memiş ise, etkinliğe destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Açılış töreninin ardından 33 farklı disiplinde 37 atölye çalışması yapıldı. Fen Bilimleri Çalıştay’nın ilkini gerçekleştirdiklerini anlatan Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Dr.Orhan Basat, " Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Fen Bilimleri Çalıştayı, ve gene ilkini bizim yaptığımız ve bu sene 3’ncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sosyal Bilimler Çalıştayı ile 33 farklı disiplinde 37 farklı atölye ile Balıkesir genelinde yaklaşık 300 öğrenciye 36 tane akademisyen ve eğitmenimiz rehberlik ediyor. Bilimsel araştırma mantığını anlatıyorlar. Balıkesir Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştayımıza Mimar Sinan Üniversitesinden, İzmir Demokrasi Üniversitesinden, Balıkesir Üniversitesinden, Bandırma Üniversitesinden, Marmara Üniversitesinden değerli akademisyenlerimiz katılmıştır. Şu anda akademisyenlerimiz öğrencilerimiz ile birlikte atölye faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Türkiye de bir lisenin gerçekleştirdiği bu kadar kapsamlı Fen ve Sosyal Bilimler Çalıştayını okulumuz da hazırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalara refakat ederek bilimsel çalışma mantığını öğreniyorlar. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin akademik başarılarını doğrudan etkiliyor" diye konuştu.