Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile yaptığı protokol kapsamında denizler hayalet ağlardan arındırılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi geçen sene uzatılan protokol ile 5 yıl daha Ege ve Marmara Denizi’ni temizleyerek denizlerin biyoçeşitliliğini koruyacak.BALIKESİR (İGFA) - Çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarla şehrin dokusunu koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde kıyılar hayalet ağlardan arındırılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında Ege ve Marmara Denizi’nde biyoçeşitliliği korumak adına hayalet ağ temizleme çalışmaları devam ediyor. Su altı yaşamını korumak ve balıkçılık faaliyetlerini desteklemek için hayalet ağları temizleyen ekipler, Cunda Adası kıyılarında kapsamlı bir çalışma başlattılar.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KAYNAK OLACAK

Deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağlar düzenli olarak temizleniyor. Daha önce 3 yıl olan protokol süresi geçtiğimiz yıl 5 yıl daha uzatıldı. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliği tehdit eden ve balık popülâsyonlarının azalmasına neden olan hayalet ağlar, dalış ekipleri ve akademisyenlerin ortak çalışmasıyla tespit edilerek çıkarılıyor. Hayata geçirilen proje kapsamında elde edilen veriler de bilimsel çalışmalara kaynak olarak kullanılacak. Yaz boyu belirli periyotlarla temizleme işlemine devam edilecek.

‘DENİZLER GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR’

Türkiye’nin en çok hayalet ağ temizleyen belediyesi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Denizler geleceğimizin teminatıdır.” mottosuyla hareket ediyor. Denizlerdeki balık popülasyonunu korumak için hayalet ağların temizlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda balıkçılık ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.