Antalya’nın Kaş ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen olayda balık tutan Rıza Şanlı (48) isimli vatandaş dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibinin yanı ısra Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ile düştüğü noktadan alınan Şanlı, karaya çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Rıza Şanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şanlı’nın cansız bedeni, savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlı’nın Çakırlar Boğaçay Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.