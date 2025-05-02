Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 30. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta sezonun son hafta maçları 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kilis Belediyespor’un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta Play-Off’a yükselen takımlar belli olacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Son hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Gaziantepgücü-Ceyhan 1967 spor: Cihan Ölmez

Yahyalıspor-Reyhanlıspor: Halil Özay

Suvermez Kapadokya-Develigücü: Abdulbaki Ayyıldız

Samandağ G.Birliği-Niğde Zengenspor: Ali Öncel

Adaletgücü-İnce Gençlikspor: Furkan İnan

İmamoğlu Bel.spor-Bahçespor: Alihan Çalıkuşu

Kilis Belediyespor-Araban Bel.spor: Emir Can Karaçalı