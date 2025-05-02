Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 30. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta sezonun son hafta maçları 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kilis Belediyespor’un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta Play-Off’a yükselen takımlar belli olacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Son hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Gaziantepgücü-Ceyhan 1967 spor: Cihan Ölmez
Yahyalıspor-Reyhanlıspor: Halil Özay
Suvermez Kapadokya-Develigücü: Abdulbaki Ayyıldız
Samandağ G.Birliği-Niğde Zengenspor: Ali Öncel
Adaletgücü-İnce Gençlikspor: Furkan İnan
İmamoğlu Bel.spor-Bahçespor: Alihan Çalıkuşu
Kilis Belediyespor-Araban Bel.spor: Emir Can Karaçalı