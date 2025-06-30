Tunceli’de sahibinin bakkala gitmek için indiği araç, alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi Eğitimciler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fiat marka 62 AAD 319 plakalı özel otomobil, sürücüsü bakkaldan bir şeyler almak için indikten hemen sonra tutuşarak yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde polis tarafından trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.