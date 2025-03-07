Adana’da özel öğrenme güçlüğünün bir türü olan Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü) ile ilgili olarak öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik yapılan son toplantıyla proje tamamlandı.

"Bakış Açını Değiştir: Bu sadece Diskalkuli" isimli projenin uygulamalarını ve çıktılarını değerlendirmek için Almanya, İspanya, Litvanya ve Türkiye’den ortaklar son toplantıda bir araya geldi. Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde Adana’da düzenlenen final toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, toplantıda bu projede birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin sonuçları değerlendirildi. Proje ortaklarının katıldığı toplantıda tüm görevler ve iş paketleri gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar ve faydalar değerlendirildi. Ayrıca bu projeden elde edilen sonuçların yaygın etkisini artıracak eylem planları gözden geçirildi.

Özel Öğrenme Güçlüğünün bir türü olan Matematik Öğrenme Güçlüğü ile ilgili olarak öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya, bu durumdaki öğrencilerin kapsayıcılık ilkesine dayanarak, normal eğitim sınıflarında kendi bireysel farklılıklarına göre eğitim almaları konusuna odaklanan proje başarı ile tamamlandı. İki yıl süren bu projenin elde edilen yenilikçi somut sonuçları ile etkisi uzun süre devam edeceği bildirildi.