DENİZLİ (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli’nin Honaz ilçesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen asansör arızasıyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada; “Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Denizli Honaz Öğrenci Yurdunda asansör düştüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Asansör geçici elektrik kesintisi sebebiyle 3. ve 4. kat arasında geçici bir süreyle duraksamış olup, içeride kalan öğrenciler çok kısa bire süre içerisinde güvenli bir şekilde çıkarılmıştır. Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen öğrencilerin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır” denildi.