Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hatay’da kara unsurlarımızın yanında, hava araçlarımız da yangına yoğun şekilde müdahale etmeye başladı" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Karaali Mahallesi’nde öğle saatleri başlayan yangın hala sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine çok sayıda ekibin katılımı ile hem karadan hem de havadan da olmak üzere müdahaleler devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşım ile hava araçlarının yoğun bir şekilde müdahaleye başladığını belirtti.

Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı savunurken durmak yok, yılmak yok. Hatay’da kara unsurlarımızın yanında, hava araçlarımız da yangına yoğun şekilde müdahale etmeye başladı" ifadelerini kullandı.